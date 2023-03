Florian Silbereisen: TV-Aus! Jetzt ist er aus dem Programm geflogen

Tatsache ist: Im März und April wird es keine großen Samstagabend-Sendungen mit Florian Silbereisen geben. Autsch! Der tiefe Fall nach dem Höhenflug. Was noch schlimmer ist: Seine TV-Termine werden von der Konkurrenz übernommen – Roland Kaiser und Beatrice Egli. Auch das dürfte wehtun.

Ein Grund für diese Niederlage ist die anhaltende Kritik der Gäste. Vanessa Mai meckerte, dass ihr verboten wurde, in zerrissenen Jeans oder im Badeanzug aufzutreten. Sie sagte in einem enthüllenden Interview: "Es gibt ein paar wenige Menschen, die das System in der Hand haben. Problematisch wird es, wenn du nicht mitspielst." Peter Kraus hat kein Verständnis dafür, dass er sein Album "Idole" nicht in der Show vorstellen darf. Und Heintje schließt sich der bitteren Abrechnung seiner Kollegen an: "Bei Silbereisen sind immer die gleichen Leute. Da bin ich stinkig!"

Florian packte bei all dem Ärger die Koffer. Er muss aufs ZDF-"Traumschiff". Gerade wird auf Bali und in Thailand gedreht. Zu Hause bläst Florian der Wind kräftig ins Gesicht. Aber als Kapitän kennt er sich mit Seegang aus...

