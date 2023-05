Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Also doch! Ihre Arme sind seine Rettung

Denn Florians Absturz ist heftig: Er muss um seine Sendeplätze zittern. Konkurrenten wie Giovanni Zarrella (45) sitzen ihm im Nacken. Es hagelt Vorwürfe, Florian würde immer nur die selben Gäste einladen. Junge Politiker forderten ein Ende seiner öffentlich-rechtlichen Shows, da sie durch Rundfunkgebühren finanziert werden. Zu allem Übel wurde er von einem einstigen Weggefährten hintergangen, um Geld betrogen. Wie bitter!

Wer ist jetzt für ihn da? Helene Fischer turtelt ja vor allen Augen mit ihrem Thomas (beide 38). Die fällt aus. Schlager-Sonnenschein Beatrice Egli aber könnte Flori auffangen. Sie ist "bereit für Neues" und konzentriert sich aufs Positive: "Mach immer das, was du liebst, und bereue nur eins, was du nicht getan hast. Und das mache ich", so Beatrice. Sie schaut nach vorne, geht "volles Risiko" – und könnte Flori mit ihrer Energie neuen Aufwind geben und mitreißen. Auf dass es wieder aufwärts geht!

Auch interessant:

Jetzt angelt Florian Silbereisen sich eine ältere Frau: