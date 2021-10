Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Jetzt tröstet er sich mit Helenes Rivalin!

Die Bilder lügen nicht. Im Rampenlicht gönnen sich Beatrice und Florian gern mal ein Späßchen miteinander. Wie heißt es im Sprichwort doch so schön: Was sich liebt, das neckt sich! Ach ja, fast genauso funkte es damals zwischen Helene und Flori. Wohl kein Zufall ...

Aber bei all dem Flirten stellt sich trotzdem die Frage: Was läuft hinter der Bühne? Oder ist Beatrice für Flori vielleicht doch nur das Mittel zum Zweck, um Helene eins auszuwischen? Er hätte keine bessere Wahl dafür treffen können. Denn die Schweizerin stürmte in den vergangenen Jahren die Charts und nahm so Helene schon beruflich die Butter vom Brot. Und jetzt schäkert die attraktive Beatrice auch noch mit Flori auf der Bühne. Ein Befreiungsschlag!

Endlich kann Florian nach vorne schauen und seine eigenen Träume in Angriff nehmen. Das hat er auch verdient!