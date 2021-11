Traumschiff: Trauriges Liebesdrama um Kapitän Florian Silbereisen

Am 22. November 1981 stach "Das Traumschiff" das erste Mal in See. Wie die Zeit vergeht! Schon 83 Mal schipperte das Kreuzfahrtschiff seit Erstausstrahlung übers Meer. Nun feiert die gleichnamige ZDF-Serie bereits 40. Jubiläum! Sänger und Moderator Florian Silbereisen hat das Ruder des Dampfers vor knapp drei Jahren erfolgreich übernommen. Damit trat er als Kapitän Max Parger in die Fußstapfen von Günter König († 71), Heinz Weiss († 82), Siegfried Rauch († 85) und zuletzt Sascha Hehn (67). In einer Sache unterscheidet er sich jedoch von seinen Vorgängern: Das große Liebes-Glück blieb ihm bisher leider verwehrt.