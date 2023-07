Florian Silbereisen & Helene Fischer: Romantik pur! Er zeigt ihr öffentlich seine Liebe

Florian Silbereisen genießt den diesjährigen Sommer mit viel Schlager! Am Samstag hat der Sänger in Gelsenkirchen die Show "Die große Schlagerstrandparty 2023: Wir feiern die 80er!" aufgezeichnet, die am 12. August im TV ausgestrahlt wird. Doch die Auszeichnung lief alles andere als problemlos! Denn mitten in der Aufzeichnung zog ein heftiges Unwetter auf und sorgte für ein durchnässtes Publikum und einen bedröppelt dreinblickenden Florian Silbereisen.

Doch der TV-Showmaster wusste sich schnell zu helfen. Während die Produktion der "Schlagerstrandparty" unterbrochen werden musste, soll er laut "BILD" die Zeit genutzt haben, um gemeinsam mit dem Publikum den wohl berühmtesten Helene Fischer Song "Atemlos" zu singen. Im Anschluss versicherte er dem Publikum sogar, Helene von diesem Erlebnis zu berichten. Unter all den Liedern, die er hätte singen können, entschied sich Silbereisen für eines seiner Ex-Freundin. Ach, Flori... Wann kannst du endlich loslassen?