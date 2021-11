Frank Elstner: Großer Ärger wegen "Wetten, dass...?"

Im Vergleich: Die letzte "Wetten, dass...?"-Sendung vom 06.11.2021 konnte ebenfalls "nur" 13,8 Millionen Zuschauer verzeichnen, was in der heutigen Zeit als Quotenhammer gilt. Da kann Frank Elstner ja immer noch mehr als stolz auf sein TV-Baby sein. Denn auch wenn sein TV-Flop "Nase vorn" nicht seinen Erwartungen an die Show gerecht werden konnte, geht er so oder so mit seinen Fernseherfolgen in die Geschichte ein.

Neben Megastars durften auch Größen wie zuletzt Helen Fischer schon auf dem berühmten "Wetten, dass...?"-Sofa Platz nehmen. Der Schlagerstar und ihr Partner Thomas Seitel haben jedoch auch so einen Grund zu feiern. Mehr dazu im Video: