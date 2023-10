Frank Rosin: Bittere Tränen vor der Kamera und Dreh-Abbruch!

In "Rosins Restaurants"-Folge vom 5. Oktober geht es um Gastronom Timo, seine Freundin Annika und Koch Max und ihr Lokal "Natürlich schmackhaft". Doch statt dankbarer Gastronomen, kommt es zu einem Drama am Set, sodass der Dreh fast abgebrochen wird. Doch was ist passiert?

Dass im Restaurant von Timo nicht alles gut läuft, ist ihm bewusst. Doch laut Frank Rosin läuft allerdings so gut wie alles schief. "Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo wir am ersten Tag so viele Baustellen gefunden haben", erzählt der Sternekoch in der Sendung. Die Situation scheint für ihn sogar so aussichtslos zu sein, dass er Timos Freundin Annika rät, den Laden zu schließen. "Eigentlich müsste man das Ding zu machen. [...] Mir fehlt hier die Glaubwürdigkeit für die Zukunft und mir der Betreiber gar nicht sagen kann, was die Zukunft bringt und wie er das überhaupt machen will", erklärt Frank Rosin. Für Annika ist das ein harter Schlag ins Gesicht und sie kämpft sichtlich mit ihren Emotionen: "Können wir da kurz Stopp machen, bitte? Für mich ist das super schwer, wenn ich in so Stresssituationen komme.", sagt sie. Die Kamera schwenkt daraufhin sofort weg. In einem Interview im Anschluss erklärt sie, dass sie ab sofort nicht mehr vor der Kamera stehen möchte: Die Situation hat mich emotional sehr mitgenommen und ich bin generell jemand, der seine Emotionen nur mit ganz engen Menschen teilt und ich mich lieber im Rückhalt wohler fühle als vor der Kamera. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass ich nicht mehr teilnehmen möchte und der Timo das ab jetzt übernimmt.", erklärt Annika.

"Rosins Restaurants" läuft immer donnerstags ab 20:15 Uhr bei Kabel Eins und in der Joyn-Mediathek.