Fürst Albert: Machtwort in Monaco! Jetzt räumt er im Palast auf

In einem Interview sorgte der 65-Jährige für klare Verhältnisse. Einzig und allein Jacques – aus seiner Ehe mit Charlene – ist der Thronfolger! "Er ist noch klein, erst acht Jahre alt, aber in ein paar Jahren werde ich beginnen, ihn auf die Verantwortung vorzubereiten", erklärte er. Und über dessen Zwillingsschwester Gabriella sagte er: "Sie wird die gleiche Aufmerksamkeit und Ausbildung erhalten, genauso viel Verantwortung tragen, denn sie hat eine Aufgabe im Monaco von morgen. Und ihr Bruder wird sie brauchen." Über Alexandre, den er mit Ex-Stewardess Nicole Coste gezeugt hatte, verlor er kein Wort.

War das seine Reaktion auf Alexandres Interview? Dessen Mutter hatte ihn natürlich zu dem Termin begleitet, ihm den Rücken gestärkt. So polterte der Student im Magazin "Point de Vue": "Mich als unehelichen Sohn von Fürst Albert zu bezeichnen, ist eine Beleidigung." Und weiter: "Mein Vater heißt Grimaldi, also ist es nur logisch, dass ich seinen Namen trage." Fragt sich: War das seine Idee? Es scheint, als habe Nicole Coste ihrem Kind einen ordentlichen Schubs in Richtung Palast gegeben. Nur gut, dass Albert die Macht in Monaco hat.