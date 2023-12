Fürst Albert & Charlène von Monaco: Kehrtwende um 360 Grad! Jetzt ist alles anders

Die zwei haben offenbar einen neuen Weg zueinandergefunden. Nach all den Dramen der Vergangenheit und all den Momenten, in denen man schon dachte, ihre Ehe sei zum Scheitern verurteilt, sehen wir nun endlich wieder ein Paar, das glücklich miteinander ist. Nun können wir endlich glauben, was Fürst Albert stets beteuerte: "Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung." Hoffentlich bleibt das so – für immer und ewig.