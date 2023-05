Fürst Albert und Fürstin Charlene: Wie bei Charles und Diana! Sie leben in ihrer Ehe zu dritt

Es ist kein Geheimnis: Fürst Albert (65) ist gern der Hahn im Korb. Da taucht dann seine Ex-Geliebte Nicole Coste (51), die Mutter seines Sohnes Alexandre (19), wieder an seiner Seite auf. Dann begleitet seine Ex-Freundin Victoria Silvstedt (48) ihn sogar offiziell zu Veranstaltungen – oder er zeigt sich grinsend mit einer der vielen unbekannten Schönheiten. Unfassbar, was Ehefrau Charlene (45) da in Monaco aushalten muss.