Fürstin Charlène: Drama um Sohn Jacques! So sehr leidet er wirklich

Hängende Schultern, gesenkter Kopf – die Körpersprache des kleinen Jacques lässt erahnen, wie es zurzeit in seinem Herzen aussieht. Leidet er unter der langen Abwesenheit seiner Mutter? Oder sind es auch seine Rolle als Erbprinz und die damit verbundenen Erwartungen, die ihm zu schaffen machen? Fakt ist: Jacques hat seine Mutter Charlène seit über einem Jahr fast nicht mehr gesehen, weil sie sich zuerst in ihrer südafrikanischen Heimat medizinisch behandeln ließ und nun schon seit Längerem in der Schweiz ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt. Eine Situation, die wohl jedes Kind belasten würde.