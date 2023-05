Fürstin Charlene: Genug! Sie kann die Fassade nicht mehr aufrechterhalten

Eine Situation Ende April war besonders kritisch: Im Stade-Louis-II-Schwimmbad von Monaco unterrichtete Charlene 85 Kinder in Unfallprävention und Erste-Hilfe-Maßnahmen wie beispielsweise Reanimation. Es gab Schwimmkurse und den Kleinen wurden erste Techniken als Rettungsschwimmer vermittelt. Ganz klar: Da ist Charlene in ihrem Element. Dafür brennt ihr Herz, da kennen ihre Ambitionen keine Grenzen. Normalerweise.

Doch dieses Mal hatte die Fürstin ihre Fröhlichkeit verloren. Noch nie hatte man Charlene im Wasser so traurig erlebt. Physisch war sie zwar anwesend, doch in Gedanken schien sie meilenweit entfernt. Ja, sie hat an sich gearbeitet, hat Therapeuten aufgesucht. Dem südafrikanischen Magazin "You" sagte sie: "Ich habe schwere Zeiten durchgemacht." Doch offenbar tut sie das noch immer. Denn die alten Probleme bleiben: Intrigen im Palast, ewige Rivalitäten mit der Ex von Ehemann Albert, Nicole Coste, und der ständige Kampf um ihre Ehe. "Ich habe in Monaco nur zwei Freunde gefunden", gestand sie. Das sind harte Brocken – da kann einem schon mal das Lachen vergehen.

