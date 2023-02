Fürstin Charlène: Heftiger Rückschlag!

Munter lächelt Charlène bei jedem Auftritt, den sie dieser Tage absolviert, doch man ahnt, wie schwer es ihr fällt, gute Miene zu machen. Zwar versucht die Fürstin tapfer, ihre wahren Gefühle zu verstecken, aber eigentlich wäre ihr wohl eher zum Heulen zumute. Denn die gebürtige Südafrikanerin wird gerade von einem Trauma aus ihrer Kindheit eingeholt: Im Mai erscheint die nicht autorisierte Biografie "Charlene story: l'étonnant destin de la nageuse devenue princesse de Monaco" (zu Deutsch: "Charlènes Geschichte: Das erstaunliche Schicksal der Schwimmerin, die Fürstin von Monaco wurde"), in der Autorin Arlene Prinsloo die Jugendjahre der Landesmutter genauer unter die Lupe nimmt. Ein großes Thema wird die eher unbekannte Geschichte von Charlènes Familie sein. Während des Rhodesien-Kriegs (heute Simbabwe) wurde das Haus der Wittstocks niedergebrannt, sie verloren ihr Zuhause: "Die Wittstocks lebten ein Jahr lang in einem Hotel, bevor sie nach Südafrika auswanderten", erklärt Prinsloo laut "Closer". Die private Tragödie schweißte Eltern und Kinder eng zusammen, doch es ist eine traurige Zeit, über die Charlène verständlicherweise nur selten spricht. Vor einigen Jahren machte sie eine Ausnahme: "Mein Vater sagte uns: 'Trauert, wir gehen nicht zurück'. Meine Brüder waren sechs und sieben Jahre alt. All meine Freunde, die Sonntagnachmittage, an denen wir auf den Farmen Cricket spielten... das Leben, das ich gekannt hatte, war vorbei", verriet sie in einem ihrer seltenen Interviews schreibt "Closer"