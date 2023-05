Fürstin Charlene: Sie klammert sich an ihren letzten Halt

Seitdem die gebürtige Afrikanerin zurück in Monaco ist, versucht sie jeden Tag ihr Bestes, ihre Rolle als Landesmutter des Zwergstaates zu erfüllen. Doch es wird immer deutlicher, dass diese Aufgabe sie nicht glücklich macht. Und auch ihre Ehe steht weiterhin unter keinem guten Stern.

Zuletzt wünschte sich Ehemann Albert sogar öffentlich die Zeit vor Charlene zurück. "Ich sehne mich nach meinen 30ern, genauer gesagt, nach meinen 40ern. Damals war ich ein bisschen freier, als ich es jetzt bin. Ich habe oft sehr anstrengende Wochen, aus denen kann man kaum ausbrechen", klagte er.

Eine liebevolle Ehe, die sieht doch wohl anders aus. Die Liebe, nach der sich Charlene so sehr sehnt, bekommt sie nur von ihren Zwillingen Jacques und Gabriella. "Danke Gott, dass du mich mit diesen wunderbaren Kindern gesegnet hast", schwärmte sie einmal. Doch können zwei so kleine Kinder damit umgehen, Mamas einziger Quell der Freude zu sein? Damit, für die Mutter Fels in der Brandung zu spielen? Eigentlich sollte es doch genau umgekehrt sein …

Wie lange kann das so noch gut gehen? Steht Charlene wirklich kurz vor dem Zusammenbruch? Im Moment sieht es jedenfalls so aus, als seien weder Charlene noch Albert glücklich. Und so klammert sie sich weiter an ihre kleinen, süßen Zwillinge.

