Fürstin Charlène & Caroline von Hannover: Damit hätte bei den Erzfeindinnen niemand gerechnet...

Denn für die Grimaldi-Zwillinge dürfte der Dauer-Zwist zwischen zwei Menschen, die ihnen so nahe stehen, kaum nachvollziehbar sein. Schließlich lieben sie alle beide, ihre Mama, die so lange krank und abwesend war, und ihre Tante Caroline, die in diesen traurigen Monaten immer für sie da war und sich rührend um sie kümmerte. Dass die älteste Schwester von Fürst Albert dabei durchaus auch eigene Zwecke verfolgte und sich, wie bereits nach dem frühen Unfalltod ihrer Mutter Gracia Patricia und bis zur Heirat ihres Bruders, erneut als inoffizielle First Lady des Zwergstaats in Stellung brachte, war den Kleinen gewiss nicht bewusst, zumal sie sich der echten Zuneigung ihrer Tante sicher sein konnten.

Für Charlène hingegen spielten die gar nicht mal so verborgenen Absichten ihrer Rivalin um die Macht durchaus eine Rolle. "Carolines Einfluss auf die Kinder macht Charlène nervös", verriet ein Palast-Insider während der langwierigen Genesung der Fürstin. Und auch Caroline quittierte die Rückkehr der Landesmutter mit einer bitterbösen Miene, die für ihrer Nichte und ihren Neffen vermutlich ziemlich verwirrend war. Vielleicht haben sie ihrer Mama sogar die ein oder andere Frage gestellt, die ihr zu denken gab.

Jedenfalls scheint die Fürstin plötzlich bereit zu sein, über ihren Schatten zu springen: Bei der Eröffnung des Dorfes der historischen Grimaldi-Stätten in Monaco zeigten sie und Caroline sich verblüffend vertraut, tuschelten miteinander wie Freundinnen und teilten sich ganz selbstverständlich das Rampenlicht. Immer in ihrer Nähe: Jacques und Gabriella, fröhlich wie lange nicht. "Meine Familie und die Menschen, die ich liebe, sind mein Fels", sagte Charlène einmal. Und wie es aussieht, hat sie inzwischen akzeptiert, dass ihre ungeliebte Schwägerin eben auch zur Familie gehört – und eine wichtige Bezugsperson für die Zwillinge ist. Den Kindern zuliebe scheinen Charlène und Caroline sich endlich ausgesprochen zu haben – und ziehen von nun an hoffentlich an einem Strang.

Auch interessant:

Auch Prinz Harry wurde verdächtig freundschaftlich mit einer Anderen gesichtet. Er hat sich in London heimlich mit seiner Verflossenen getroffen. Mehr erfahrt ihr HIER im Video: