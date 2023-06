Caroline von Hannover: Paukenschlag in Monaco! Der Zwist wird immer größer

Zwischen Caroline von Hannover und Charlène von Monaco soll bittere Eiszeit herrschen. Die Schwester von Fürst Albert soll, laut "Bild", nie richtig mit ihrer Schwägerin warm geworden sein. Seit die Südafrikanerin Teil der monegassischen Fürstenfamilie wurde, herrscht zwischen den beiden Frauen ein bitterer Kampf um Macht und Ansehen.

Nun machte Caroline wieder einmal deutlich, dass sie ihren Platz an der Spitze weiterhin sichern will. Als Charlène wegen einer schweren HNO-Infektion für lange Zeit nicht ins Fürstentum zurückkehren konnte und anschließend noch einige Zeit in einer Klinik in der Schweiz verbrachte, nahm die Schwester von Fürst Albert ihren Platz an der Seite ihres Bruders ein. Den will sie nun trotz Charlènes Rückkehr wohl nicht wieder hergeben.

Zumindest machte es so nun den Eindruck, als es um die Planung der Feierlichkeiten anlässlich des 100. Geburtstages von Fürst Rainier ging. Wie "Bunte" berichtete, soll Charlène ein Platz im Party-Komitee der Grimaldis verwehrt geblieben sein, wodurch sie von den Vorbereitungen ausgeschlossen war. Stattdessen wurde Fürst Albert von seinen Schwestern Caroline und Stéphanie bei der Organisation unterstützt.

Kein Wunder, dass sich Caroline da auch bei dem Event vor Ort mit ihren vier Kindern in den fürstlichen Vordergrund rückte. Ob sich Charlène das auf Dauer gefallen lassen wird, bleibt abzuwarten.

Auch interessant

Wie schlecht es der monegassischen Fürstin noch vor einigen Monaten ging, erfährst du im Video: