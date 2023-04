Fürstin Charlene & Fürst Albert: Einer Trennung steht nichts mehr im Weg

Das klingt ja nicht nach uneingeschränkter Freude, insbesondere da Albert im nächsten Atemzug zugibt, dass er seinen jüngeren Jahren nachtrauert, als er weder Ehemann noch Vater war. "Ich sehne mich nach meinen 30ern, genauer gesagt nach meinen 40ern", gesteht er unverblümt. "Damals war ich ein bisschen freier, als ich es jetzt bin. Ich habe oft sehr anstrengende Wochen, aus denen man kaum ausbrechen kann." Wie brisant dieses öffentliche Geständnis wirklich ist, wird klar, wenn man bedenkt, dass der heute 65-Jährige in seinen Sturm-und-Drang-Jahren für heiße Flirts, wilde Partys und zahlreiche Affären-Gerüchte bekannt war. Wenn man Fotos von damals mit Bildern von heute vergleicht, wird die Aussage des Fürsten noch aufregender. Denn während Albert vor seiner Heirat meist fröhlich und lebenslustig wirkte, sieht man auf späteren Aufnahmen oft eine finstere Miene. Und auch im Interview schien die Stimmung zu kippen, als Charlène ins Spiel kam: Statt direkt auf die Frage nach ihrem derzeitigen Befinden zu antworten, lenkte Albert das Gespräch diplomatisch auf die aktuelle Renovierung des Palastes. Die Fürstin interessiere sich schon dafür, "auch wenn sie nicht so oft wie ich auf der Baustelle war." Wie gemein! Und Charlène? Die wurde in Mailand kürzlich sogar ohne Verlobungs- und Ehering in Mailand gesichtet...

