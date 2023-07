Fürstin Charlène & Fürst Albert: Endgültiges Ehe-Aus! Sie will es die Öffentlichkeit wissen lassen

Ein glückliches Paar würde vermutlich seinen 12. Hochzeitstag gemeinsam feiern. Doch das gilt offenbar nicht für Fürst Albert und Charlène von Monaco. Denn das Ehepaar verbrachte den Feiertag getrennt voneinander. Statt zu einem romantischen Dinner zusammenzukommen und mit einem Glas Schaumwein anzustoßen, verbrachte Fürst Albert den Tag lieber mit seinem unehelichen Sohn Alexandre Coste-Grimaldi bei einem Ausflug in einen Park in der französischen Gemeinde Saint-Dalmas-le-Selvage, um dort dem 30. Jahrestag der Auswilderung des Bartgeiers beizuwohnen.

Auch auf der Instagram-Seite der Fürstin blieb es still. Während sie in den letzten Jahren Posts zu Anlässen, wie Geburtstagen, Hochzeits- oder Verlobungsjubiläen gemacht hatte, ließ die ehemalige Schwimmerin dieses Jahr die Chance verstreichen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ist damit das endgültige Ehe-Aus besiegelt? Unklar, zumindest will Charlène damit ein klares Zeichen setzen.

Lediglich der Palast hat scheinbar noch Hoffnung in die Liebe von Charlène von Monaco und Fürst Albert. Auf ihrer Instagram-Seite wurde ein Post veröffentlicht, in dem den Royals zum scheinbar ungeliebten Hochzeitstag gratuliert wurde. Sie waren es auch, die die bösen Gerüchte um eine Trennung zuletzt vehement dementierten. Wie heißt es doch so schön? "Die Hoffnung stirbt zuletzt"...