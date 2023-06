Fürstin Charlene & Fürst Albert: Zuckersüße Nachwuchs-Nachrichten nach 12 Ehejahren

Diese Veränderung scheint mit dem Moment gekommen zu sein, in dem Charlene entschlossen hatte, ihrer Ehe noch eine Chance zu geben. Für ihre Zwillinge Jacques und Gabriella (8). "Danke Gott, dass du mich mit diesen wunderbaren Kindern gesegnet hast", sagte sie einmal. Jede ihrer Entscheidungen trifft die Fürstin danach, ob es auch das Beste für ihre beiden Lieblinge ist. Und sie weiß: Jedes Kind wünscht sich eine intakte Familie.

In den langen Monaten, in denen die Fürstin in Südafrika feststeckte und nicht nach Monaco zurückkehren konnte, war es Albert, der sich um die beiden Kinder kümmerte. Dafür ist Charlene ihm natürlich dankbar. "Meine Familie ist mein Fels", sagte sie in einem Interview mit "Monaco Matin" vor Kurzem.

Am 1. Juli feiert das Fürstenpaar seinen zwölften Hochzeitstag. Bei uns ist das die "Nickelhochzeit". Wie das Metall ist die Ehe nun beständig und widerstandsfähig. Dass das stimmt, haben Charlene und Albert wohl unter Beweis gestellt. Mögen von nun an nur noch schöne, glückliche Zeiten kommen.

