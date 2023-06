Charlène von Monaco: Süße Neuigkeiten! Sie ist so stolz

Nachdem das Basketballteam des AS Monaco die Trophäe der französischen Elite-Basketballmeisterschaft gewonnen hatte, ließen es sich Charlène von Monaco und Fürst Albert nicht nehmen, das Team zu sich in den Palast einzuladen, um es zu ehren. Doch einer stahl der ganzen versammelten Mannschaft die Show - Kronprinz Jacques! Der 8-Jährige strahlte an der Seite seiner royalen Eltern und durfte den Basketballern sogar eine Erinnerungsmedaille überreichen.

Nicht nur das Team strotze vor Stolz, auch Mama Charlène war die Freude ausnahmsweise mal ins Gesicht geschrieben. Sie legte die Arme von hinten um ihren tapferen Sohn, der, wie seine Körpersprache verriet, mächtig aufgeregt vor dieser großen Aufgabe war. Doch die einstige Schwimmerin konnte ihrem Sohn schnell die Angst nehmen und der Bruder der nicht anwesenden Gabriella meisterte seine royale Pflicht mit Bravour. Das Fürstenpaar tut alles dafür, den royalen Nachwuchs bestens auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten, denn das Royal-Dasein will geübt sein.

Auch interessant:

König Charles: Beben im Palast! Er ist zu krank für die Krone. Alle Details dazu erfahrt ihr hier im VIDEO: