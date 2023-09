Fürstin Charlene: Weg von Hof! Ihre Rivalin will sie loswerden

Es gibt normale Familienstreitigkeiten, fast überall. Aber es gibt auch endlose, ja bodenlose Familiendramen – in Monaco zum Beispiel. In der Hauptrolle: Charlene. Ihre Gegenspielerin: Nicole Coste. Die Ex ihres Mannes greift zu immer hinterhältigeren Tricks, um der Fürstin das Leben zur Hölle zu machen. Sogar ihren Sohn benutzt Nicole Coste für den miesen Plan. Wie die Rivalin Charlene jetzt für immer vom Hof jagen will …

Dass die ehemalige Stewardess mit allen Wassern gewaschen ist, hat die Fürstin längst gemerkt. Wieder und wieder stichelte sie öffentlich gegen Charlene und schlich sich zu deren Ärger auf wichtige Events in Monaco. Nun aber wird es richtig schmutzig: Ihr Sohn Alexandre gab dem französischen Magazin "Point de Vue" sein erstes Interview und polterte: "Mich als unehelichen Sohn von Fürst Albert zu bezeichnen, ist eine Beleidigung! Ich werde nicht als Schattenkind verschwiegen." Und weiter: "Mein Vater heißt Grimaldi, es ist logisch, dass ich auch so heiße!"