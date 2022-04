Georgina Fleur: Gefährlicher Magerwahn! Große Sorge um die 32-Jährige!

Georgina Fleur ist unzufrieden mit ihrem eigenen Körper. Der Reality-TV-Star ist vor knapp 7 Monaten Mutter geworden und möchte nun die restlichen Baby-Pfunde verlieren, wie sie gegenüber ihrer Instagram-Community offen gesteht: "Ihr wisst ja, dass ich so Komplexe habe mit meiner Figur und die ganze Zeit am Arbeiten bin und Sport mache und spazieren gehe und und und" Ein alarmierendes Geständnis, denn der öffentliche Druck, unter dem junge Mama nach der Geburt ihrer Babys stehen, ist enorm. Gerät Georgina etwa in einen gefährlichen Magerwahn?

Es ist nicht das erste Mal, dass die 32-Jährige öffentlich über die Probleme spricht, die sie mit ihrem eigenen Körper hat. Erst kürzlich stellte die Influencerin ihrer Online-Community Waist-Trainer vor, die die Haltung korrigieren und die Taille schmälern sollen.

Man kann nur hoffen, dass Georgina den Wunsch nach ihrem Traum-Body nicht um jeden Preis wahr machen möchte. Schließlich zählen die inneren Werte und Gesundheit viel mehr als eine Zahl auf der Waage!