Georgina Fleur: Nur Zuhause fühlt sie sich noch sicher!

Hinter Georgina Fleur liegt eine harte Zeit - nicht nur ging ihre Beziehung mit Kubilay Özdemir nach vielem Hin und Her und bitteren Gewaltvorwürfen nun endgültig in die Brüche, auch die Sicherheit ihrer Tochter steht nun auf dem Spiel. Wie vor einiger Zeit bekannt wurde, machte Georgina am Strand von Dubai eine unschöne Erfahrung - jemand hatte ungefragt versucht ein Foto von ihrem kleinen Mädchen zu machen. "Wir waren am Strand – ich finde das sooo gruselig" beschrieb sie damals die Situation. Auch jetzt kam in ihrer Instagram-Story wieder das Thema Sicherheit in der Wüsten-Metropole zur Sprache: