Georgina Fleur: Überraschende Beichte kurz vor dem TV-Comeback!

Georgina Fleur steht mal wieder für ein neues Reality-TV-Format in den Startlöchern! Die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin wird in der diesjährigen "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"-Staffel neben Kader Loth, Chris Broy und Xenia, Prinzessin von Sachsen, sowie vielen weiteren Promis zu sehen sein. Doch dieses TV-Comback war keineswegs so sicher wie das Amen in der Kirche. Das verriet Georgina Fleur nun im Interview mit "InTouch Online"...