Giovanni Zarrella: Drama hinter den "Voice of Germany"-Kulissen!

So hat Giovanni Zarrella sich das nun wirklich nicht vorgestellt! Eigentlich hatte er sich so sehr auf seinen ersten "The Voice of Germany"-Drehtag im vergangenen Juni gefreut. Doch als er sich gerade auf den Weg ins Studio machte, blieb der Schmusesänger plötzlich im Fahrstuhl stecken! "Das war ein mulmiges Gefühl", verrät er im "Bild"-Talk. "Du kannst nichts machen, außer ruhig bleiben und beten."