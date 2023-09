Giovanni Zarrella & Ronan Keating: Knallharte Ansage! Jetzt kracht es bei "The Voice of Germany"!

Für die gibt es in der 13. Staffel ein neues Element - den Block. "Mit dem Block kannst du einen Coach komplett aus dem Spiel nehmen", erklärte Giovanni Zarrella. Es wird verhindert, dass ein Coach trotz Buzzer um ein Talent werben kann. Besonders häufig bekam das sein Kumpel zu spüren. "Wir hatten so Angst vor Ronan die ganze Zeit. Wir wussten gar nicht, wie wir uns wehren sollen. Wir hatten alle Kopfkino, dass Ronan uns alle Talente wegnimmt." Er habe sogar schon überlegt, den Stuhl des internationalen Stars auszubauen und in einen anderen Raum zu stellen. Er habe sich als Coach jedenfalls gefühlt "wie in einer Schlangengrube": "Jeder wollte einem die Talente wegnehmen."

Und eins ist auch sicher: Trotz ihrer Konkurrenz in der Show verstehen sie sich noch blendend. "Mein Glücksbringer ist Giovanni. Ich habe so viel gelacht und es so genossen, in der Show zu sein. Ich fühle mich gesegnet", betonte Keating. Zarrella träumt sogar von einem gemeinsamen Auftritt in seiner ZDF-Show. "Es wäre am interessantesten, alle Coaches in einem Medley auf die Bühne zu bringen und die Diversität zu zeigen. Wobei Ronan und ich auf jeden Fall die größten Karaoke-Skills haben."