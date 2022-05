Giovanni Zarrella: Ja, er wird wieder Papa!

Mit seiner Frau Jana Ina Zarrella ist Giovanni Zarrella nun bereits seit 17 Jahren glücklich verheiratet. Der Sänger und die Moderatorin sind bis heute verliebt wie am ersten Tag und krönten ihr Glück bereits mit zwei Kindern. In seiner Vater-Rolle geht der Musiker voll und ganz auf und kann es nun kaum erwarten, wieder Papa zu werden. Um was für ein Baby es sich handelt, verriet er nun auf Instagram.