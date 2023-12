Giovanni Zarrella & Michelle Hunziker: Da fliegen die Funken...

Aber weiß Giovanni das wirklich, oder warum gehen bei Jana Ina die Alarmglocken an? Schon einmal hing die Ehe der Zarrellas am seidenen Faden, damals wollte er sogar ausziehen.

Schließlich sieht Michelle nicht nur umwerfend aus, die beiden sprechen auch fließend Italienisch, haben dieselben Wurzeln. Die Chemie stimmt! Kein Wunder, dass sie sich auch an diesem Abend vor einem Millionenpublikum als eingeschworenes Team präsentierten. An Jana Ina hat er in dieser Sekunde wahrscheinlich nicht gedacht...