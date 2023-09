Giovanni Zarrella & Pietro Lombardi: Battle der TV-Coaches? Das passiert wirklich hinter den Kulissen

Giovanni ist neuer Coach bei "The Voice of Germany", Pietro sitzt wieder in der nächsten Staffel von "DSDS" am Jurypult. Zwei Castingshows mit unterschiedlichen Konzepten. Während es bei "The Voice" vor allem um die Stimme geht, liegt bei "DSDS" der Fokus auf dem Entertainment. Gibt es zwischen den Kumpels Giovanni und Pietro deswegen etwa Konkurrenzkampf? Nein, im Gegenteil! "Pie hat sich riesig für mich gefreut, dass ich bei 'The Voice' dabei bin. Er ist auch ein riesiger Fan des Formats", verrät Giovanni jetzt bei der ProSieben-Pressekonferenz zur neuen Staffel. Die beiden würden sich immer gegenseitig unterstützen. "Ich habe mir auch seine Sendungen angeschaut. Er ist nicht nur ein unglaublich erfolgreicher Solo-Künstler, sondern nimmt seine Rolle als Coach sehr ernst. Er ist sich seiner Verantwortung bewusst. Wir haben einen freundschaftlichen Austausch." Pietro wird also auf jeden Fall einschalten, wenn Giovanni zum ersten Mal auf dem roten Stuhl Platz nimmt. Die neue Staffel von "The Voice of Germany" startet ab dem 21. September immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT. 1 um 20:15 Uhr.