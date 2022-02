GNTM-Barbara: Ihr Mann verbot ihr das Modeln!

In der ersten Show konnte Barbara Radtke auf ganzer Linie überzeugen und kam in die nächste Runde. Modeln war schon länger ihre Leidenschaft - jedoch hat das mal ihr Mann verboten, wie sie nun in einem Interview verrät. "Ich habe ziemlich spät angefangen zu modeln, da ich meinen Mann kennengelernt hatte – und mein Mann sagte damals: 'Entweder ich oder das Modeln", erzählt die 68-Jährige zu ProSieben. Damals sei sie total verliebt gewesen, deshalb habe sie sich für die Liebe entschieden und ihre Model-Karriere vorerst auf Eis gelegt. "Dann bekam ich die vier Kinder, da ging es auch nicht. Und dann habe ich meine Mutter mehrere Jahre gepflegt, da ging es auch nicht", sagt sie weiter.