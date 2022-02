GNTM-Paulina: Instagram, Freund & Job - So tickt die coole Kandidatin

Trotzdem lässt sich Paulina nicht davon abhalten 2022 bei GNTM teilzunehmen. Ihre klare Botschaft: "Ich will 'Germany's Next Topmodel' werden, weil es mir wichtig ist zu beweisen, dass man TOP sein kann, auch wenn man bereits in seinen Dreißigern gern ist. Ich finde es sehr traurig, dass die meisten ab 30 Jahren ihre großen Träume oftmals an den Nagel hängen, ganz nach dem Motto: 'Jetzt ist es eh zu spät'."