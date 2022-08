"GNTM"-Lieselotte: Sie bekommt ihre eigene Dating-Show!

Auf Instagram verkündete die einstige GNTM-Kandidatin nun die Jubel-News - sie bekommt eine eigene Datingshow auf SAT. 1! Weil Heidi Klum die 67-Jährige schon während ihrer Teilnahme an der Model-Castingshow immer wieder damit aufzog, dass sie nur Männer im Kopf habe, macht Lieselotte nun wirklich Nägel mit Köpfen und verkündet in einer Nachricht an ihre Fans: "Also, erst mal will ich klarstellen: Mein Herz gehört meinem Sohn und meinem Vati. Aber seitdem ich bei GNTM war, ist es vorbei mit meiner Ruhe – und zwar nur, weil Heidi in alle Welt posaunt hat, ich müsste mir jetzt einen Mann besorgen". Weiter konkretisiert die ehemalige DDR-Sängerin ihre Pläne noch ausführlicher: