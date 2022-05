"GNTM"-Lieselotte: Ist sie zu unrecht im Halbfinale? Dieses Model packt nun aus

Obwohl die diesjährige GNTM-Kandidatin Paulina lange als Favoritin gehandelt wurde und Heidi auch offen kommunizierte, dass Töchterchen Leni Klum ebenfalls Fan der hübschen Berlinerin ist, musste sie in der 8. Folge bereits die Model-Castingshow verlassen. In den Augen vieler Fans bereits ein Schock! Modelmama Heidi Klum sortierte nach und nach immer mehr hochgehandelte Favoritinnen aus und schickte, passend zum diesjährigen "Diversity"-Motto, die Models weiter, die nicht dem klassischen Model-Bild entsprechen.

Besonders bei Best-Ager-Kandidatin Lieselotte fehlte vor allem unter den GNTM-Fans das Verständnis für Heidis Entscheidungen. Dazu äußerte sich nun auch Ex-Kandidatin Paulina und gab auf TikTok zu, dass sie es "schwierig mit Lieselotte" finde. "Zum einen finde ich das super, dass sie in ihrem Alter und mit ihrer Message da herangeht und andere Frauen inspiriert." Auch hätte die 66-Jährige einen "extrem großen Entertainment-Faktor", doch Paulina hat ebenfalls eine klare Meinung, was Heidis Rauswürfe in diesem Jahr angeht: