Günther Jauch: Bitteres TV-Aus! Die Würfel sind gefallen

Aber seitdem der "Wer wird Millionär?"-Star das Weingut von Othegraven in Kanzem an der Saar besitzt, wird der edle Tropfen für ihn anscheinend immer wichtiger. Er und seine Frau arbeiten verstärkt im Tagesgeschäft des Gutes mit. "Tatsächlich immer mehr und im Durchschnitt mehr als eine Woche im Monat", verrät der Moderator jetzt laut "Das Neue Blatt". "Meine Frau und ich verstehen uns als eine Art Auswärtiges Amt des Weingutes, sind aber trotzdem auch in das Tagesgeschäft sehr eingebunden." Das Nachsehen hat dabei allerdings anscheinend der Fernsehjob. "(…) Fernsehen wird langsam immer etwas weniger (…)", gab Jauch selbst einmal zu. Aber muss das denn sein? Jauch frönt dem Wein – und die TV-Zuschauer weinen.