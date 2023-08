Günther Jauch & Ehefrau Thea: Eine Entscheidung aus Liebe

Die Weinreben strahlen in herrlichem Grün, die Trauben reifen und sehen schon saftig aus. So viel Liebe steckt Günther Jauch in sein Weingut von Othegraven in Kanzem an der Saar. Zu sehen, wie sich all das auszahlt, muss wundervoll sein. Aber mindestens genauso viel Liebe fließt auch in seine Ehe mit Thea. Schließlich will eine Partnerschaft, ähnlich wie eine Pflanze, ebenso gehegt und gepflegt werden. Daher ist nun auch eine besondere Entscheidung gefallen!