Günther Jauch: Schockierende Enthüllung nach 20 gemeinsamen Jahren

In der letzten Ausgabe von "WWM" verrät Günther Jauch Erschreckendes: "Ich muss Ihnen ein Geständnis machen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer: Seit 24 Jahren sind das alles Schauspieler (das Publikum), die hier sitzen, die kennen sich untereinander. Die Kandidaten und Kandidatinnen werden vorher gebrieft, wann sie eine Antwort wissen und wann nicht. Die Gewinne werden grundsätzlich nicht ausgezahlt. Und auch ich, ich bin so eine Art künstliche Intelligenz.", sagt der Moderator mit einem Augenzwinkern. Ganz so ernst gemeint war die Aussage also nicht und es geht wohl wirklich alles mit rechten Dingen zu.