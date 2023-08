Günther Jauch: Morddrohungen! Jetzt packt er aus

Er hat das erreicht, von dem viele nur träumen: Ruhm, seine eigenen TV-Shows, viel Geld. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, erlebt man Günther Jauch nicht nur unbeschwert oder oberflächlich-lässig. Täglich macht er sich Gedanken über Dinge, die er über sich hört oder liest. "Mich kostet der Scheiß am Tag tatsächlich, so mit dem ganzen Kommunizieren mit Anwalt und so, ungefähr 20 Minuten", gestand er gerade. Kostbare Zeit, die er mit Auseinandersetzungen verbringt. Konflikte, die es in sich haben: Es geht um Angst, Drohungen und Verrat …

Er kommt einfach nicht zur Ruhe. Momentan führt der 67-Jährige einen schlimmen Rechtsstreit, in dem es um die Aussagen der Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom geht. Die Tokio-Hotel-Musiker hatten erzählt, sie seien mit Jauch mal eine Nacht in der wilden Berliner Klubszene unterwegs gewesen – vor rund 20 Jahren. Eigentlich eine Bagatelle. Doch offenbar nicht für den TV-Star. Er meint, das stimme so nicht und will es auch nicht auf sich beruhen lassen.

Aber nicht nur das gibt Anlass zum Stress. Der Moderator erweckt auch den Eindruck, dass er Angst vor finanziellen Verlusten haben könnte. Zumindest gilt er als nicht besonders freigiebig, wenn es um die Aufzeichnungen seiner "Wer wird Millionär?"-Show geht. Vor der Kamera verteilt er zwar viel Geld, doch hinter den Kulissen muss das angereiste Publikum tief in die Tasche greifen – für Eintritt, Parkgebühren, Essen und Trinken. Jauch spendiert nichts. Hat er vielleicht Angst, sein Geld zu verschwenden? Er selbst sagte mal: "Ich bin nicht geizig, ich bin sparsam. Aber ich habe ein Problem mit Verschwendung."