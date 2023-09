Günther Jauch: Skandal hinter den "Wer wird Millionär?"-Kulissen!

"Da ist kein Horst mehr dabei, der mal was Dummes sagt, sondern die Leute werden danach ausgesucht, wie sie aussehen. Viele sehen dabei aus, wie direkt aus der Werbung", schimpft Schulz im Podcast "Fest & Flauschig". Und weiter: "Es sind immer Vorzeige-Kandidaten, die irgendwie schon in drei, vier Sendungen vorher waren und ihre witzigen Storys erzählen." Angeblich hätte Schulz Beschwerde-Zuschriften bekommen von "normalen Leuten", die gerne einmal bei Jauch auf dem Rate-Stuhl Platz nehmen würden, aber gar keine Chance hätten, weil sie nicht ins Casting-Schema der Show passen würden. "Sie werden nicht genommen, weil sie keine spannende Geschichte zu erzählen haben. (…) Diese ganzen Katalog-Menschen, die einfach nur eingeladen werden, weil sie in irgendeiner Kartei sind. Bald haben wir sie alle durch! Es ist nicht immer nur ein Schönheitswettbewerb."

Darum fordert der Hamburger wieder mehr "echte Menschen" bei "Wer wird Millionär?" und will dem Sender Druck machen. "Ihr könnt mir alle schreiben", fordert er seine Fans auf. "Alle, die auch genervt sind, melden sich bei mir! Ich werde dafür sorgen, dass ihr in diese Sendung kommt!" Notfalls würde er sogar so weit gehen und Klage einreichen bei Jauch – "wenn man mit einem Anwaltsschreiben kommt, dann reagiert er vielleicht." Schulz’ heftige Kritik am Showmaster: "Jauch hat die Nähe zum Bürger verloren!" Und über seinen Moderationsstil sagt er: "Das macht er ganz gut. Aber dieses ,Oh, der große Günther Jauch! Die Legende!‘ Wofür die Legende? Dafür, dass einmal das Tor umgefallen ist in Italien?" Von dem 67-Jährigen hält Schulz offensichtlich wenig: "Jetzt wollen wir mal aufhören mit der Heiligsprechung von Günther Jauch! Er ist für mich auch nur ein Büroangestellter, der ebenso bei der Post arbeiten könnte."

Autsch! Ob Jauch das so auf sich sitzen lässt? Oder war am Ende doch alles nur ein Spaß von Olli Schulz und die Kritik gar nicht so ernst gemeint? Es bleibt spannend…