Günther Jauch: Überraschung für Ehefrau Thea! Sein Promi-Bonus macht sich bezahlt

In welchen Momenten sie beispielsweise die Vorteile ihres Promi-Mannes spüren kann? "Es gibt bei uns in der Familie (…) eine Sache, die (…) fand ich wirklich sehr lustig", erzählt Günther Jauch nun selbst. "Meine Frau ging in eine Bäckerei rein, wo man also auch einen Kaffee bekommen kann (…), einen Kaffee to go (…) und es war irgendwie zehn vor vier und um vier Uhr machte der Laden zu." Thea fragte also nach einem Heißgetränk zum Mitnehmen und wurde aber von der Dame hinter der Theke abgewiesen.

"Nee, hab auch schon Kasse gemacht und das geht überhaupt nicht", so die Worte der Verkäuferin. In der Zwischenzeit betrat auch Günther Jauch, der zuvor noch im Auto saß, die Bäckerei. Kaum erschien er, wurde er von der Verkäuferin mit den Worten empfangen: "Herr Jauch! Hallo! Wollen Sie einen Kaffee?" Ja, als Promi bekommt man eben manches mal eine Sonderbehandlung. Und das kann auch für die Ehefrau sehr angenehm sein.