Guido Maria Kretschmer: "Es war ein langer Prozess!" Die Trennung tut so weh

"Mein Vater hat selbst entschieden, dass er gehen möchte. Er hat nicht mehr gegessen, nicht getrunken, alle Medikamente abgesetzt", erinnert sich Guido an den traurigen Abschied. "Wie mutig kann ein Mensch sein? Es ist ein Geschenk, so selbstbestimmt seinen Abschied vorbereiten zu können." Täglich wachten Guido und seine vier Geschwister im Krankenhaus am Bett des Vaters, redeten über alles. "Es blieb kein Wort unausgesprochen, wir waren bis zum Schluss zusammen. Am Sterbebett habe ich ihm noch aus dem Buch vorgelesen", erzählt der Designer.

"Wir hatten alle ausreichend Zeit, um uns zu verabschieden. Es war ein langer Prozess …" Guidos Papa war in seinen letzten Tagen sogar noch zu Scherzen aufgelegt:" Er hat immer wieder gesagt: ,Ich wusste gar nicht, dass Sterben so anstrengend ist.‘ Auf dem Totenbett fragte er mich noch, wie ich es fände, dass Naomi Campbell ein zweites Kind bekommen hat. Bis zur letzten Sekunde war mein Vater der Mensch, der er immer war."

So schrecklich dieser Verlust für den TV-Star auch sein mag, Guido ist dankbar dafür, dass der Tod für seinen Vater so sanft passierte. Schon lange davor hatte er sich immer wieder Gedanken darüber gemacht, wie es wohl sein würde, wenn ein Elternteil vor dem anderen stirbt: "Meine Eltern waren so eng miteinander verbunden wie kein anderes Paar. Sie hielten permanent Händchen – sogar beim Kochen und Autofahren. Ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert hat, immer nur mit einer freien Hand", sagt er lachend. Wahrscheinlich wäre Guidos Mutter am Tod des geliebten Ehemanns zerbrochen – doch das Schicksal oder der liebe Gott hatten wohl einen Plan, um ihr den furchtbarsten Schmerz zu ersparen: Eine schlimme Krankheit rettete die alte Dame vor der unüberwindbaren Verzweiflung. "Als es mit meinem Vater langsam zu Ende ging, ist meine Mutter nach und nach ausgefädelt", so Guido über das Familien-Drama. "Ihre leichte Demenz wurde intensiver. Das war ihr Schutz! Das Leben hat meine Mutter behütet. Es hat ihr einen Puffer dazwischen gelegt, indem es ihr die Fähigkeit genommen hat, das Jetzt in Gänze zu begreifen. Das hat sie abgefedert!"