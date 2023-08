Guido Maria Kretschmer: Große Trauer! Er hat seinen Vater verloren

Über Instagram verkündet Guido Maria Kretschmer die traurige Neuigkeit: "In der vergangenen Woche hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen…" Sein Vater, Erich Kretschmer, verstarb im Alter von 87 Jahren und hinterlässt eine trauernde Familie. Im engen Kreise seiner Liebsten wurde Guidos Vater letzten Samstag in seiner Heimat bei Warendorf in Westfalen beigesetzt.

Wie "BILD" berichtet, soll der Modedesigner sehr unter dem Tod seines Vaters leiden. Beide hatten ein inniges Verhältnis. Auf Instagram schreibt Guido Maria Kretschmer: "Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit. Er hat mir immer gezeigt, dass alles möglich ist und dass man sehr glücklich durchs Leben geht, wenn man anständig und liebevoll ist. Alles, was ich bin, bin ich durch ihn, weil er das Gute in mir gepflegt hat. Ich werde dich so sehr vermissen, Papa."