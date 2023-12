Guido Maria Kretschmer: Letzte Worte am Sterbebett! Das hat sein Vater ihm versprochen

"Er lag in meinem Arm und hat mir die großartigsten Dinge gesagt. Ich wusste nicht, dass ein Vater so sein kann zu seinem Sohn. Er hat immer wieder betont, wie sehr er mich liebt. Meiner Schwester gab er auf dem Sterbebett seinen Ehering; meinem jüngsten Bruder seinen Siegelring, den er immer trug. Zu mir meinte er: 'Mein lieber, lieber Junge! Ich kann dir nichts hinterlassen – keinen Ring, kein Auto, kein Haus. Alles, was ich bin, bist du in deinem Herzen! Du bist das Gewissen und die Erinnerung in unserer Familie'", erinnert Guido sich im Interview mit "Neue Post" zurück.

Vor seinem Tod gab sein Vater ihm dann noch ein Versprechen. "Er sagte, dass er jetzt in ein Licht gehe am Ende eines Tunnels. 'Ich werde das Licht so lange anlassen, bis du kommst', meinte er. 'Was denkst du, wie gut ich mich dort dann auskennen werde, wenn du da bist. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen.' Er hat meine Geschwister und mich die ganze Zeit immer wieder geküsst; wir haben zusammen gelacht. Es war ein Lehrbeispiel, wie ein Mensch gehen kann", so Guido.