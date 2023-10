Guido Maria Kretschmer: Neuanfang! Er zieht einen Schlussstrich

Was sind seine Pläne? Zum einen will Guido keine Energie mehr an die falschen Personen verschwenden. "Ich bin oft viel zu gutmütig gewesen. Im Laufe des Lebens merkt man dann, manche Menschen nutzen das wirklich aus", hat Guido erkannt. Daher ist es Zeit aufzuräumen, sich auf das wirklich Wichtige zu konzentrieren.

In seiner neuen Wahlheimat Hamburg will Guido weniger arbeiten, mehr Zeit für die Familie haben. "Ich bin ja von Natur aus ein fleißiges Frettchen. Aber natürlich steckt man dann auch schnell in einem Tunnel", wurde ihm bewusst. Und wenn er nun arbeitet, dann am liebsten zum Großteil von zu Hause aus: "Ich brauche das zentrierter. Ich will nicht mehr so viel reisen."

So bleibt dem TV-Star jetzt viel mehr Zeit für die Menschen und Dinge, die ihm am Herzen liegen: Ehemann Frank, Mama Marianne, seine wahren Freunde, die geliebten Hunde. Ein richtiger Neuanfang. Guido: "Ich habe gelernt, dass ich in Phasen meines Lebens auch Veränderung brauche."