Guido Maria Kretschmer: So rettete er seinem Vater das Leben...

Damals kämpfte sein Papa gegen Leukämie, rang auf der Intensivstation mit dem Tod. Noch in der Nacht, nach einem Dreh, fuhr der Sohn zu ihm. Setzte sich ans Bett. Guido wollte seinen geliebten Papa nicht aufgeben! "Ich habe meinen Vater einmal zurück ins Leben gequatscht. Ich saß neben ihm, und er war schon fast gestorben. Aber ich dachte, der kann noch nicht gehen." Also tat Guido das, was er am besten kann: reden. "Ich sagte: 'Papa, kannst du nicht noch ein bisschen bleiben?' Dadurch habe ich ihn ins Leben zurückgeholt", ist Guido überzeugt.

Wahnsinn, wie hat er das nur geschafft? "Ich habe ihm alles Mögliche erzählt, ihm ein neues Fahrrad versprochen." Weil sein Vater Nachtigallen liebt, spielte ihm Guido auf dem Handy Nachtigallgesänge vor. Dabei flehte er: "Bitte bleib! Ich bin noch nicht bereit." Wie bewegend! Und erstaunlich, denn das Gesagte kam beim Papa an: "Das hat wirklich funktioniert. Er erinnert sich an jedes Wort."

Zum Glück blieb der Vater bei ihm. Am Leben. Denn Guido und seine Eltern – inniger könnte eine Verbindung kaum sein. Nie hat der Designer seine Herkunft in Münster, seine Herzensmenschen vergessen.

Und sein Versprechen? Hat sein Vater jetzt das Fahrrad? "Na klar!", so Guido. "Ein E-Bike. Seitdem glaube ich, wenn du erst mal an dem Punkt bist, dass du fliegst, passt das Leben auf dich auf." Oder man hat einen Sohn wie Guido, der das übernimmt ...