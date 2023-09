GZSZ: Insider packt aus! Das geht wirklich am "GZSZ"-Set ab

Und was ist mit der Waffe, die ihr Laura die ganze Zeit an den Kopf hielt? Ist das nicht auch gefährlich? "Die Pistole feuert am Set nicht ab. Da wird ein Geräusch gemacht anstatt dessen für den Schuss", beruhigt Gisa. Bei den Schauspielern ist bei solchen Aufnahmen viel Fantasie gefragt. "Das müssen wir uns wie in vielen, ich sag mal auch lustigen Situationen, beim Tanzen zum Beispiel oft, auch einfach vorstellen, weil der Ton eben dann im Nachhinein da korrekt draufgelegt wird."