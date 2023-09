GZSZ: Nächster Ausstieg? Dieser Serienliebling soll den Kolle-Kiez verlassen

In letzter Minute kann sich Yvonne befreien, die Polizei hat freie Schussbahn auf Zoe. Die Auftragskillerin ist sofort tot. Damit endet die "GZSZ"-Reise von Laura Dandelion Seibert. Doch der nächste Abschied könnte schon kurz bevorstehen...

Sascha (Daniel Noah) kümmert sich in letzter Zeit oft um Kate (Zoé Baillieu). Ihre Mutter Emily (Anne Menden) ist gerührt, wie liebevoll er mit ihrer Tochter umgeht. Was sie jedoch nicht ahnt: Bei Sascha werden dadurch wieder Wunden aufgerissen. Immer wieder denkt er an seinen ägyptischen Freund Mohamed. Offiziell starb er an einem Herzinfarkt, aber Sascha weiß mittlerweile, dass es eiskalter Mord war. Bis heute wurde sein Tod aber nicht aufgeklärt.

Als seine Tochter Amina (Sarah El-Issa) im Kolle-Kiez auftaucht und von Sascha die Wahrheit erfährt, fällt sie aus allen Wolken. "Du kannst das nicht zulassen, wer auch immer den Mord verübt hat, sie müssen dafür bezahlen", fleht sie Sascha an. Doch der Polizist will nicht den Kolle-Kiez verlassen. "Ich kann nicht für Wochen oder Monate nach Ägypten, um eine Spur zu verfolgen. "Du bist ihm das schuldig!", findet sie. Lässt sich Sascha doch überreden? Verabschiedet er sich erstmal nach Ägypten? Das würde sein vorläufiges Serien-Aus bedeuten. Alle weiteren Einzelheiten erfahren wir wohl erst in den nächsten Folgen…