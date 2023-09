GZSZ: Serientod! SIE wird erschossen

Für Schauspielerin Laura Dandelion Seibert endet damit die Reise bei "GZSZ". "Ich werde alle und alles wirklich sehr vermissen", sagt sie im Interview mit Sender RTL. "Am Ende, nach meiner letzten Szene, kam das ganze Team mit Blumen, einer Karte und einem Abschiedsgeschenk ins Studio: Das hat mich sehr berührt. Ich habe versucht, das alles noch einmal so richtig zu genießen und habe mich über so viel Wertschätzung vom ganzen Team sehr gefreut." Und wer weiß, vielleicht taucht sie irgendwann ja doch nochmal im Kolle-Kiez auf. Bei "GZSZ" ist schließlich alles möglich...