"GZSZ"-Laura: Albtraum nach Comeback! Ihr stößt etwas Schreckliches zu

Laura und ihr Freund John (Felix von Jascheroff) überlegten sich einen Plan, um Zoe auszutricksen. Die beiden gaben vor, dass sie sich in Paris am Eiffelturm treffen. Dabei war die Kopie in Berlin gemeint. Während Zoe wütend nach Frankreich reiste, konnte Laura unbemerkt in den Kolle-Kiez zurückkehren. Doch dort ist sie in großer Gefahr. Die wütende Zoe will die beiden aus dem Weg räumen, würde sogar vor einem Mord nicht zurückschrecken. Und dann ist Laura plötzlich verschwunden! John sucht verzweifelt nach seiner Liebsten, bis er einen Anruf von Zoe bekommt. "Wo ist Laura?", fragt er sie verzweifelt. "Ist sie nicht in Paris? Ach nein, du hast ja nur so getan. Du weißt bereits, dass du das bitter bereuen wirst", droht sie. "Sag mir, wo Laura ist", fleht er seine Ex-Affäre an. Doch Zoe hat kein Mitleid. "Ich sage dir jetzt, was du zu tun hast und nicht umgekehrt. Und wenn du mich nochmal verarschst, dann war's das mit deiner Süßen. Du fährst jetzt zum Selfstorage und bringst mir das Geld, was Laura geklaut hat. Ich schicke dir eine Nachricht, wo du das ablieferst. Du hast nur eine Chance, sie wiederzusehen. Bring mir das Geld!" Dann sieht man, wie Laura gefesselt in ihrem Kofferraum liegt! Kann John sie noch rechtzeitig retten? Das erfahrt ihr in den nächsten Folgen von "GZSZ"...