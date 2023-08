"GZSZ"-Laura: Heftige Vorwürfe gegen Sender RTL!

Nachdem die beiden in gemeinsam in einem Hotelzimmer untergekommen sind, kann Laura endlich die ganze Geschichte erzählen. Drei Männer, die an den "Smulfri"-Machenschaften beteiligt waren, brachten das Flugzeug zum Absturz und sprangen kurze vorher mit Fallschirmen, die sich mitgenommen hatten, raus. Doch sie hatten ihre Rechnung ohne Laura gemacht. Sie fand ebenfalls einen Fallschirm und sprang hinterher. Im Wasser warteten bereits zwei Jetskis auf die Männer. Laura schnappte sich kurzerhand einen davon und raste zur nächsten Insel. Dort fand sie zwei Taschen mit 10 Millionen Euro und haute mit dem Geld ab.