"GZSZ"-Laura & Jo Gerner: Für tot erklärt! Ein dramatischer Anruf sorgt für Tränen

Denn Laura tauchte wieder auf! Sie glaubt erst, dass die Kryptobande hinter ihrem falschen Tod steckt, doch dann nimmt sie einen Anruf von Jo aus Griechenland an. "Du hast eine Nachricht bekommen von Herrn Costas. Der Pathologe, der die DNA-Proben vertauscht hat und für seine Kollegen nicht mehr zu erreichen ist, will sein Geld", konfrontiert sie ihn in der Vorschau zu den neuen Folgen. "Die DNA-Proben wurden in deinem Auftrag vertauscht. Du hast dafür gesorgt, dass ich für tot erklärt werde!" Jo stottert nur vor sich hin, weiß nicht, was er dazu sagen soll. Kommt es jetzt zum großen Bruch? All das erfahrt ihr in den neuen Folgen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".